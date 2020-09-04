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Меган Маркл и принц Гарри будут снимать документальное кино для Netflix

Пара отметила, что расскажет о людях и проектах по всему миру и поработают с различными сообществами.


Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт с Netflix, для которого они будут работать над фильмами, документальными лентами и социальными детскими передачами, сообщает variety.com.

Герцог и герцогиня Сассекские, переехавшие в Калифорнию в начале 2020 года, уже занимались продюсированием фильмов и телепрограмм. Согласно новому многолетнему контракту с Netflix, пара будет снимать документальные и художественные фильмы, телешоу по сценариям и детские сериалы.

«Благодаря нашей работе с разнообразными сообществами, чтобы пролить свет на людей и дела по всему миру, мы сосредоточимся на создании контента, который информирует, но также дает надежду», - говорит чета.


Ранее супруга принца Гарри Меган Маркл уже сделала шаг к финансовой независимости бывших героцога и герцогини Сассекских: она примет участие в канадском реалити-шоу о вторых свадьбах, что станет ее первой работой после отъезда молодой семьи из Британии.

По словам источника, близкого к съемочной группе, 38-летняя Маркл присоединится к своей лучшей подруге, Джессике Малруни, которая является звездой предстоящего шоу Netflix.
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