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Никогда не воюй с айтишниками: Сайт МВД Беларуси взломали и добавили Лукашенко в список разыскиваемых

На сайте МВД Беларуси появилась информация о розыске Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева.

Публикуем скриншот:


На сайте МВД было указано, что Лукашенко и Караев обвиняются в «военных преступлениях против белорусского народа». Лукашенко также обвинили в «узурпации власти».

Сейчас сайт МВД Беларуси не открывается.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов, состоявшихся 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.
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