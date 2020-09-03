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Епископа Вениамина возведут в сан митрополита 6 сентября

На церемонии, которая пройдет в храме Христа Спасителя в Москве, будут присутствовать все 14 правящих архиереев, которые входят в состав Синода БПЦ.

© Sputnik / Егор Еремов

На церемонии, которая пройдет в храме Христа Спасителя в Москве, будут присутствовать все 14 правящих архиереев, которые входят в состав Синода БПЦ.

 Церемония возведения в сан митрополита нового предстоятеля Белорусской православной церкви епископа Вениамина пройдет 6 сентября в Москве, сообщили в Белорусском Экзархате, пишет sputnik.by
25 августа в Москве Священный Синод Русской православной церкви принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от этой должности. БПЦ возглавил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.

"Церемония возведения в сан митрополита пройдет в Храме Христа Спасителя в Москве. В церемонии примет участие Синод БПЦ", - сообщил Sputnik в среду пресс-секретарь БПЦ протоиерей Сергий Лепин.

Он напомнил, что в должность предстоятеля БПЦ епископ Вениамин вступил с момента оглашения решения Священного Синода Русской православной церкви.

БПЦ обладает административной самостоятельностью и управляется Синодом, который состоит из Патриаршего Экзарха всея Беларуси и всех правящих архиереев Экзархата. В Синод БПЦ входят 15 архиереев – 14 правящих и почетный Патриарший экзарх Всея Беларуси, митрополит Филарет.
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