БГУ не входит даже в 1000 лучших вузов планеты

По версии британского журнала Times Higher Education (THE), БГУ представлен в группе 1001+ из 1500 вузов мира, пишет afn.by





Первую строчку исследования пятый год подряд занял британский Оксфордский университет, а на второе место с четвертого переместился Стэнфордский университет (США). Замыкает тройку лидеров Гарвардский университет (США). В целом в топ-10, как и в прошлом году, представлены вузы исключительно из США (8) и Великобритании (2).





В рейтинг включены 48 российских вузов. Наиболее высокие места заняли МГУ (174 позиция), МФТИ (201-500) и Высшая школа экономики (251-300).





В группу 501-600 вошли Львовский политехнический и Сумский государственный университеты, польский Ягеллонский университет. В Эстонии - Тартуский университет (251-300), в Литве - Вильнюсский университет (801-1000).



