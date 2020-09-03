"10 суток СХТ Минск не будет работать. Забастовка"
Современный художественный театр объявил о забастовке в поддержку актера и телеведущего Дмитрия Дудинского.
"10 суток СХТ Минск не будет работать. Забастовка", - написал на своей странице в Facebook основатель и художественный руководитель театра Владимир Ушаков.
Как сообщалось, накануне вечером были задержаны актеры и телеведущие Дмитрий Кохно и Денис Дудинский. В четверг им присудили по 10 суток ареста.
"Белорусский партизан"
20:24 03/09/2020
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