"10 суток СХТ Минск не будет работать. Забастовка", - написал на своей странице в Facebook основатель и художественный руководитель театра Владимир Ушаков.









Как сообщалось, накануне вечером были задержаны актеры и телеведущие Дмитрий Кохно и Денис Дудинский. В четверг им присудили по 10 суток ареста.