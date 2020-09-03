Перед началом прений, состоявшихся в Пресненском суде 3 сентября, Михаил Ефремов попытался выступить с речью, сказав: «Я признаю вину». Но судья остановила подсудимого.

Чего хотят прокуроры?

Первыми выступили прокуроры: гособвинители предъявили суду все статьи, по которым проходят нарушения ПДД Ефремовым, и подробно перечислили травмы, которые получил погибший в аварии с Ефремовым Сергей Захаров. Также прокуроры напомнили, что Михаил Олегович вину не признал, сославшись на потерю памяти, однако изначально, после аварии, его показания были иными. – Почти все свидетели ДТП в суде заявили, что за рулем находился Михаил Ефремов. Эта позиция сомнения не вызывает, – отметил прокурор. – Принципы работы подушки безопасности и выводы судебной биологической экспертизы подтверждают достоверность того, что Ефремов сидел за рулем. Как и след на его шее от ремня безопасности. Прокуроры заявили, что Ефремов своими показаниями, непризнанием вины лишил себя права на смягчающие обстоятельства. Гособвинители, учитывая все обстоятельства, показания свидетелей, позицию Ефремова, причинённые травмы погибшему, смерть человека, потребовали назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом на 3 года управлять автомобилем. И заключить актера под стражу в зале суда сразу же после приговора. По поводу денежной компенсации прокуроры заявили, что адекватная сумма для старшего сына Захарова – 500 тысяч рублей. Виталий Захаров же требует возместить ему 7,3 миллиона рублей морального ущерба.





Ефремов и Пашаев // Фото: автора

Каковы доводы обвинения?

Затем слово взяла потерпевшая сторона. Адвокат Ирина Хайруллина уделила особое внимание медицинской помощи, которая была оказана Сергею Захарову после аварии, ведь адвокат Ефремова Эльман Пашаев упирал именно на плохую работу медиков. Медицинская помощь Захарову оказывалась адекватно и в полном объеме, считает представитель потерпевших. По словам Хайруллиной, то, что автомобиль Захарова перевернули свидетели ДТП еще до приезда врачей, не повлияло на дальнейший трагический исход. Адвокат также считает доводы Ефремова о временных провалах в памяти необоснованными. Психиатрическая экспертиза подтвердила отсутствие нарушений работы мозга, указывает она. Хайруллина просила суд обратить внимание на то, что потерпевшие могли бы смягчиться, если бы Михаил Олегович признал вину и искренне покаялся перед семьей погибшего. Чего, по ее словам, не произошло. Адвокат Анна Бутырина в свою очередь подвергла сомнению «странные», по ее выражению, показания свидетелей стороны защиты. И попросила судью проверить показания свидетелей Кобца, Гаева и Бадасяна по факту 307 статьи УК РФ (заведомо ложные показания). – Ефремов был хорошим человеком, как говорили его близкие, в том числе Никита Владимирович Высоцкий. Но он перестал им быть, – сказала адвокат потерпевшей стороны Татьяна Головкина. Завершил прения потерпевшей стороны Александр Добровинский художественно написанной речью, где напомнил о смерти простого «работяги» и безнаказанности заслуженного артиста, сына уважаемых граждан, актеров. – Мне очень жаль, что большой актёр оказался маленьким человеком, – заявил Добровинский. Речь Добровинского повлияла на поклонниц Ефремова, которые яро защищают любимого артиста. Одни встали и вышли из зала суда, другие стали плакать прямо тут же.

На что надеется защита?

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, всячески доказывал, что извинения семье Захарова его подзащитный приносил. Правозащитник утверждает: он даже несколько раз ездил в деревню к матери погибшего, пытался помочь финансово, но его усилия не увенчались успехом. – Я не хочу говорить плохого, но Добровинский специалист по семейным делам, поэтому наш процесс превратился в выворачивание грязного белья, – поддел оппонента Пашаев. – Я все понимаю, но как можно врать в суде, что мы не приносили извинения и не пытались возместить ущерб? Сколько раз пытались помочь, но только оскорбления и унижения получили в ответ. Впервые такое вижу! Как потерпевшие оценивают страдания морального вреда – не понимаю. Ни один родственник погибшего не приехал в больницу, хотя всех уведомили об аварии, а позже о смерти их отца и мужа. В больнице были только друзья Ефремова. Пока семья Захарова бегала по телеканалам, мы с Михаилом Олеговичем никому и ничего не комментировали, – добавил Пашаев. Особенное возмущение адвоката вызвал 11-летний срок заключения, которого потребовал прокурор. – Что вы хотите от Ефремова? Какие 11 лет заключения? – недоумевал Пашаев. – Навальный в больнице лежит, теперь на Ефремова перешли? Мы пришли в суд за честным приговором, а вы что делаете? Кому вы хотите понравиться? Даже за умышленное убийство столько не дают! Адвокат Ефремова прямым текстом дал понять суду, что Михаила Олеговича, он считает, хотят затравить за его политическую позицию. – Убийцам дают больше возможностей, в изоляторе лучше условия, чем те, в каких находится мой подзащитный, – сокрушал Пашаев. Защитник актера настаивает: прямых доказательств того, что Ефремов сидел за рулём, не было и нет.

Что сказал Михаил Ефремов в последнем слове?

Михаил Ефремов произнёс пронзительную речь. Он прочитал стихотворение, которое сам сочинил и посвятил погибшему в ДТП Сергею Захарову, и вновь заявил, что не помнит обстоятельств аварии, но готов принять справедливое решение суда. – Что бы я ни сделал – буду не прав, – рассуждал актер. – Решил не отмазываться – плохо, пришёл на суд – тоже виноват. Я шёл сюда, чтобы разобраться, что было на самом деле. Мне очень жаль семью Захаровых, я искренне переживаю и соболезную. Но 11 лет в колонии для меня сродни смертному приговору.











