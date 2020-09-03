31 августа его не пропустили в страну на границе, несмотря на то, что он — гражданин Беларуси. TUT.BY побывал на необычной службе и спросил, что об этой истории думают прихожане.





Что было в костеле

Молитва за скорейшее возвращение Тадеуша Кондрусевича в Беларусь прошла около 12 часов четверга в Архикафедральном костеле.





Там собрались ксендзы-каноники Минского кафедрального капитула. Они молились не только за возвращение митрополита, но и за скорейшее разрешение кризиса в Беларуси, за мир и согласие.





К прихожанам обратился с проповедью генеральный викарий Минско-Могилевской диацезии Юрий Кособуцкий. Во время отсутствия Тадеуша Кондрусевича он выполняет обязанности митрополита.





Он пояснил, что сегодняшняя служба — необычная, похожая обычно стоит в расписании в субботу.





— Асабліва прашу маліцца за вяртанне нашага мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча і за ўсю нашу Бацькаўшчыну, — сказал Юрий Кособуцкий.





Кособуцкий отметил, что митрополит находится в приходе в Моньках неподалеку от Белостока, в Польше.





— Ён дзякуе людзям за малітоўную падтрымку. Малітва — гэта наша еднасць і салідарнасць.









Он добавил, что католики сейчас усердно молятся о свободе вероисповедания, согласии и единстве.





— Молімся за ўвесь касцёл на Беларусі, які сёння адчувае нейкі ціск, трошачку адчувае прэсінг з боку некаторых дзяржаўных органаў. Адчуваем нейкую непрыязнь, але молімся, каб мы вытрывалі ў нашай веры, — сказал Юрий Кособуцкий. — Молімся, каб ніхто не здолеў нас падзяліць, бо ў нашай краіне мы заўсёды сябравалі - хрысціяне розных канфесій, і мы сябруем па сённяшні дзень. Няхай ніякія правакацыі не здолеюць нас падзяліць, пасеяць рознь.





Юрий Кособуцкий поблагодарил христиан разных конфессий, а также «представителей других, нехристианских, религий», которые, по его сведениям, тоже молятся за возвращение Тадеуша Кондрусевича.





— Мы маліліся разам аб спыненні пандэміі каранавірусу, потым — аб спыненні насілля ў нашай краіне — прадстаўнікі розных рэлігій, такога нідзе не бывае ў свеце. Так сёння ўзносяцца малітвы на розных мовах за нашага Тадэуша Кандрусевіча.





В Архикафедральном костеле зачитали обращение митрополита Тадеуша Кондрусевича к своей пастве.





Что говорят прихожане, к которым не пускают их митрополита

После службы мы поговорили с людьми, которые пришли в костел днем в четверг.





Прихожанину Роману 82 года. Он был вчера на вечерней службе, там и сказали, что сегодня будут молиться за возвращение Тадеуша Кондрусевича.





— Я и дома молюсь за нашего пастыря. Такой человек! Религию поднимал в России, 17 лет служил там, да и здесь столько уже работает. И как так, чтобы его не пускали в Беларусь? Для чего это все делается? — сказал мужчина.





Он добавил, что в стране уже целый месяц — тяжелое положение.





— На улицах несправедливо забирают людей, издеваются над ними ни за что. По телевизору говорят, что милиционеров побили, а о том, сколько невинных наших детей пострадало — не говорят, — возмущен Роман.





Алене 72 года, она прихожанка Архикафедрального костела. Очень переживает из-за ситуации с митрополитом.





— Этот человек очень любит страну, он стремится сделать так, чтобы стало лучше, чтобы был мир, он просил за тех, кого арестовали, — и вдруг его не пускают домой, будто он какой-то вредитель! Так нельзя!





Алена была среди тех прихожанок, которые в поддержку главы католического костела выстроились с его портретами рядом с этим же храмом.





— Нас было человек 15, в руках — портреты нашего Тадеуша. Ну и что? Приехал автобус, приехал автозак. Нас не задержали — мы ушли в костел. Но сам факт — женщины просто стояли.





На вопрос, каких политических взглядов придерживается сама, женщина показывает пальцами символ V.





— Я считаю, что выборы были неправильными, что украли наши голоса. Думаю, что мои родители сейчас в гробу переворачиваются из-за несправедливостей, которые происходят в стране. А они прошли всю войну. Мой папа ушел на фронт из Минска, а мама — из Москвы, причем ей было всего 17. В 1990-е они еще были живы и говорили: мы думали, вы-то будете жить хорошо и у вас уже не будет никаких катаклизмов, — на глазах у Алены появляются слезы.





Александр и Валерий отказывались фотографироваться. Александр пришел сюда специально на молитву за возвращение Кондрусевича.





— Моя семья каждое воскресенье ходит в костел, мы очень за него переживаем. У него есть белорусский паспорт — значит, он должен здесь находиться, со своей паствой.









Валерий заходил в Архикафедральный костел буквально на несколько минут.





— Услышал, что внутри служба, — зашел, постоял, помолился.





Он не знал, что сегодня здесь особая молитва, но про ситуацию с Тадеушем Кондрусевичем знает.





— Кондрусевич — гражданин этой страны, его нельзя не пускать домой. К тому же такое большое количество прихожан власть сейчас настраивает против себя. С какой стороны ни посмотреть — очень глупый поступок властей.





Среди тех, кто сегодня пришел в Архикафедральный костел, были и православные.





37-летняя Татьяна привела сюда дочку Киру, первоклассницу.





— Мы православные, но часто заходим и в костел. Моя мама — католичка. Белорусы всегда терпимо относились друг к другу, один народ, а Бог, я считаю, один.





Минчанка не знала, что служба сегодня особенная, но с собравшимися солидарна.





— Знаю, что случилось с Тадеушем Кондрусевичем. Я возмущена, это нереальное что-то происходит. Он же молится за людей, за мир — я за то, чтобы его поскорее пустили в страну. А еще, чтобы у нас силовики не били людей, чтобы не было всей этой жестокости. Для моей мамы, моей бабушки происходящее сейчас — большой шок.







