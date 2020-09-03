За одиночный пикет у российского посольства задержали преподавательницу
3 сентября в Минске продолжаются задержания за участие в мирных акциях.
В частности, у посольства Российской Федерации задержали Валентину Голубеву, которая вышла на одиночий пикет. Преподавательница английского языка, ранее преподававшая в Минском государственном лингвистическом университете, вышла к посольству с плакатом с надписью "Лучшая помощь РФ - не поддерживать диктатора".
После пикета к ней подошли милиционеры и задержали. Сейчас ее сын и адвокат ищут информацию о том, куда ее увезли.
Источник: spring96.org
17:10 03/09/2020
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