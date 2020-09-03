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На стороне Добра. Следователь СК подала рапорт об увольнении

Старший следователь Фрунзенского районного отдела Следственного комитета Ольга Варченя подала рапорт на увольнение «в связи с активной гражданской позицией». Об этом Ольга сообщила на своей странице в соцсетях.

На стороне Добра. Следователь СК подала рапорт об увольнении
— Сколько людей, столько мнений. Кто-то сказал, что зря; кто-то — горжусь; а кто-то — струсила, — написала Ольга Варченя под фото с рапортом на увольнение и служебным удостоверением. — Самое важное — я знаю, что для себя сделала правильный и осознанный выбор! Спасибо всем, кто поддержал.

Более подробные комментарии об увольнении Ольга не дает. Известно, что контракт с ней был заключен в 2019 году — на пять лет. 

В связи с уходом со службы ей, как и другим правоохранителям, придется выплатить так называемые «подъемные», которые получают силовики при заключении контракта. Сумма эта не пересматривается в зависимости от отработанного по контракту сроку, и подлежит возврату в полном объеме.

Ранее два следователя Первомайского РОСК подали рапорты на увольнение, еще один случай был в Полоцке. Свое решение они объясняли тем, что не могут продолжать службу в связи с несогласием позиции ведомства по общественно-политической ситуации в стране, в частности по действию силовиков, которые разгоняли и избивали демонстрантов. 

В СК поступило более 700 заявлений от потерпевших граждан, однако пока нет информации ни об одном возбужденном уголовном деле против силовиков по факту пыток и ихбиений. 

Глава Следственного комитета никак не комментирует эту ситуацию.
Источник: tut.by
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