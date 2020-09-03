В своей петиции студенты и сотрудники МГЛУ требуют, чтобы ректор выступила "с однозначным заявлением" в поддержку ряда требований к властям.





Список требований:





- отставка Александра Лукашенко;





- прекращение насилия и наказание виновных в пытках;





- немедленное освобождение всех политзаключенных;





- отставка Центризбиркома;





- проведение повторных выборов.





Если эти требования не будут выполнены, студенты угрожают начать забастовку.





К студентам вышел проректор Владимир Пашкевич. Студенты потребовали у него объяснений по поводу вчерашних задержаний.



