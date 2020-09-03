Студенты Лингвистического университета угрожают руководству забастовкой
Студенты Минского государственного лингвистического университета 3 сентября собирали в фойе подписи под петицией к ректору Наталье Барановой.
В своей петиции студенты и сотрудники МГЛУ требуют, чтобы ректор выступила "с однозначным заявлением" в поддержку ряда требований к властям.
Список требований:
- отставка Александра Лукашенко;
- прекращение насилия и наказание виновных в пытках;
- немедленное освобождение всех политзаключенных;
- отставка Центризбиркома;
- проведение повторных выборов.
Если эти требования не будут выполнены, студенты угрожают начать забастовку.
К студентам вышел проректор Владимир Пашкевич. Студенты потребовали у него объяснений по поводу вчерашних задержаний.
Источник: euroradio.fm
16:27 03/09/2020
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