"Оставаться дома стало небезопасно" Певица Руся уехала в Украину
Об этом она сообщила в соцсетях.
"Я уехала с Аей в Киев, оставаться дома для нас стало небезопасно. Сегодня я начинаю встречаться с медиа и фондами, у меня теперь развязаны руки и возвращается продуктивность.
Не секрет, что я уже много лет работаю с НГО, которые связаны с правами человека, демократическим гражданским сообществом, политикой и культурой", - написала Руся в своем Фейсбуке.
15:19 03/09/2020
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