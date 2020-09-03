Станислав Абразей со ссылкой на слова молодого человека старшей сестры Тимура, подростка задержали сегодня утром и отвезли на допрос в рамках ст. 293 УК (Массовые беспорядки), передает Как рассказал его адвокатсо ссылкой на слова молодого человека старшей сестры Тимура, подростка задержали сегодня утром и отвезли на допрос в рамках ст. 293 УК (Массовые беспорядки), передает tut.by





Больше никаких обстоятельств дела Станислав Абразей на данный момент не знает, он срочно выехал в Минск к своему подзащитному. Он отметил, что молодой человек старшей сестры Тимура рассказал, что подростка задержали вместе с сестрой сегодня утром. Сейчас он в УСК по Минску, его планируют допрашивать в рамках ст. 293 УК (Массовые беспорядки).





Напомним, Тимур М. был в медикаментозной коме, его доставили в больницу из РУВД с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым переломом скуло-орбитального комплекса, судорожным синдромом, параорбитальной гематомой справа, множественными ушибами мягких тканей и конечностей, травматическими эрозиями роговицы обоих глаз.







