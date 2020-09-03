+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Литературных слов больше нет: избитого до комы подростка задержали и увезли на допрос в СК

16-летнего Тимура М., которого в жутчайшем состоянии привезли в 3-ю детскую больницу Минска из Партизанского РУВД 13 августа, а 12 августа задержали в районе Каменной Горки, доставили в УСК по Минску.

Литературных слов больше нет: избитого до комы подростка задержали и увезли на допрос в СК
Тимур в больнице
Как рассказал его адвокат Станислав Абразей со ссылкой на слова молодого человека старшей сестры Тимура, подростка задержали сегодня утром и отвезли на допрос в рамках ст. 293 УК (Массовые беспорядки), передает tut.by

Больше никаких обстоятельств дела Станислав Абразей на данный момент не знает, он срочно выехал в Минск к своему подзащитному. Он отметил, что молодой человек старшей сестры Тимура рассказал, что подростка задержали вместе с сестрой сегодня утром. Сейчас он в УСК по Минску, его планируют допрашивать в рамках ст. 293 УК (Массовые беспорядки).

Напомним, Тимур М. был в медикаментозной коме, его доставили в больницу из РУВД с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым переломом скуло-орбитального комплекса, судорожным синдромом, параорбитальной гематомой справа, множественными ушибами мягких тканей и конечностей, травматическими эрозиями роговицы обоих глаз.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]