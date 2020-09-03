



В Минске в четверг проходят переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Во время встречи Лукашенко заявил, что "рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование (российской вакционой от коронавируса - Прим.)". Его цитирует госагентство БелТА





В свою очередь Мишустин выразил уверенность, что "все будет хорошо".





Во время встречи Лукашенко уточнил, как идет взаимодействие в сфере борьбы с коронавирусом. Он напомнил, что Беларусь станет первой страной, куда Россия поставит свою вакцину от COVID-19.





Как сообщалось, посещая в конце августа Оршу, президент Беларуси заявил, что президент РФ Владимир Путин сам предложил, чтобы республика первой получила российскую вакцину. Он напомнил, что данная вакцина уже прошла два этапа испытаний.





Клинические испытания российской вакцины от коронавируса в Беларуси планируется начать в сентябре. Кроме того, по предложению российской стороны белорусские специалисты прорабатывают возможность производства вакцины с разной степенью локализации на фармацевтических предприятиях Беларуси.





Однако в самой России к вакцине относятся крайне настороженно и желающих испытать ее на себе не много.