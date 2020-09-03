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Хотел по закону: пинчанин подал в горисполком заявку на митинг и... попал в ИВС

Кирилл Иванов получил 10 суток ареста за то, что хотел встретится с депутатами и обсудить ситуацию в стране.



23-летний пинчанин Кирилл Иванов подал в Пинский горисполком заявку на проведение в городе серии митингов, на которых сторонники перемен, не нарушая действующего законодательства, могли бы встретиться с депутатами и обсудить текущую обстановку в стране.

30 августа Кирилла задержали. Произошло это на улице Первомайской. Полтора десятка человек, среди которых находился и он, направлялись на площадь Ленина.

Молодого человека милиционеры доставили в ГОВД, составили административный протокол по ст. 23.34 «Участие в несанкционированном массовом мероприятии» и поместили в ИВС. 

На следующий день материалы дела были рассмотрены в суде. Кирилл Иванов получил 10 суток ареста и возвращён в изолятор временного содержания отбывать наказание.

Как отмечают юристы, лицо, привлекавшееся к административной ответственности по ст.23.34 КоАП, в течение 12 месяцев не может быть организатором митинга.

Заявка Кирилла Иванова на проведение серии митингов Пинским горисполкомом будет автоматически отклонена.

Встреча сторонников перемен с депутатами в рамках действующего законодательства оказалась невозможной.
Источник: media-polesye.by
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