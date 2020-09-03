



Белорусское правительство отключило интернет в стране во время выборов, используя оборудование, произведенное американской компанией Sandvine Inc.. Об этом пишет Bloomberg.





Sandvine Inc. известна как производитель оборудования, используемого для мониторинга и фильтрации сетевого трафика. Оно позволяет блокировать доступ людей к тысячам веб-сайтов.





Контракт на поставку такого оборудования Национальный центр обмена трафиком подписал с российским поставщиком «Инфосистемы Джет». Стоимость контракта — 2,5 млн долларов.





И хотя госорганы в стране заявили, что сбои были вызваны массированной кибератакой, эксперты по кибербезопасности и группы по защите данных говорят, что технический анализ интернет-активности в стране указывает на действия правительства», — говорится в статье.





Блокирование трафика на веб-сайты привело к тому, что население внутри страны потеряло доступ к Google, YouTube, Twitter, Facebook, а также американским и британским новостным веб-сайтам, пострадали магазины приложений для мобильных телефонов, а также популярные приложения для обмена сообщениями, включая WhatsApp, Telegram и Viber.





По общему правилу, перед продажей оборудования Sandvine должна оценивать риск его использования «способом, наносящим ущерб правам человека». А сертификат соответствия должен быть подписан торговым посредником и конечным пользователем, подтверждающим, что технология не будет использоваться для нарушения прав человека.





Таким образом, продажа технологии, которая позволяет белорусскому правительству подвергать цензуре Интернет, может рассматриваться как нарушение, считает Ннединма Ифуду Нвеке, адвокат, специализирующийся на экономических санкциях и торговых эмбарго США в Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.