



На всех задержанных были составлены протоколы по ч. 1 ст. 23.34 КоАП за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. В основном суды наказывали сутками ареста.





По данным правозащитников, было рассмотрено 44 административных дела. Сутками наказали 32 человек, штрафы получили 12. Минимальный штраф составил 10 базовых величин. Что касается административных арестов, то самый маленький срок составил 5 суток.





Несколько дел были отправлены на доработку. В том числе дела шести задержанных при выполнении служебных обязанностей журналистов TUT.BY, «Комсомолки» и БелаПАН.





Также сообщается, что 2 сентября в Минске и регионах были задержаны 7 человек.