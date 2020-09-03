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Взрыв квартиры в Бобруйске: хозяин в реанимации, жильцов подъезда пришлось отселить. Что известно

В Бобруйске ночью 1 сентября в квартире взорвался газ, а потом начался пожар. Из многоэтажки эвакуировали людей, хозяин квартиры — в больнице с ожогами. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом, сообщает СК.

Фото: Мирон Климович, TUT.BY

1 сентября, около 23.00, соседи позвонили в милицию и сообщили о том, что 54-летний хозяин квартиры в многоэтажке на улице Лынькова включил газ и никого не впускает. Пока к дому ехали экстренные службы, в квартире на первом этаже произошел взрыв.

Ударная волна повредила перекрытия между первым и вторым этажами, пострадали не менее четырех припаркованных рядом с домом машин, в доме выбиты стекла.

Хозяина квартиры с ожогами лица и тела увезли в больницу. По нашим данным, он в реанимации в тяжелом состоянии.

Жильцов дома эвакуировали: кто-то сейчас временно живет у родственников, кого-то поселили в гостиницу «Юбилейная», некоторых приютили жильцы других подъездов.

Соседи рассказали TUT.BY, что мужчина на пенсии, после развода с женой стал злоупотреблять спиртным. По словам жильцов подъезда, квартира превратилась в притон.

В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом, сообщает СК.
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