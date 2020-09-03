+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

83-летний экс-премьер Италии Берлускони заразился коронавирусом

Политик сдал позитивный тест после путешествия на Сардинию.


Бывший премьер-министр Италии, лидер партии Forza Italia Сильвио Берлускони заболел коронавирусом.

Как сообщает газета La Repubblica, 83-летний Берлускони сдал анализы на COVID-19 после возвращения с итальянского острова Сардиния и результат оказался положительный.

По данным пресс-службы партии, Берлускони находится в своей резиденции в регионе Ломбардия.

Его врач утверждает, что заболевание протекает бессимптомно и он лечится дома на самоизоляции.

В июле 2015 года Берлускони приговорили к трем годам лишения свободы за коррупцию.

При этом, еще в 2013 году суд Милана его к семи годам тюремного заключения по скандальному "делу Руби", в рамках которого политик обвинялся в причастности к проституции несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением. Кроме того, согласно решению суда, Берлускони пожизненно не мог занимать государственные должности. Но это решение было отменено апелляционном судом в 2014 году.

Берлускони отметился рядом громких заявлений в поддержку президента России Владимира Путина и публично поддержал аннексию Крыма.

В сентябре 2015 года Берлускони посетил оккупированный полуостров, где встретился с Путиным. В связи с этим Служба безопасности Украины запретила итальянскому политику въезд на территорию страны на три года, а прокуратура открыла в его отношении уголовное производство.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]