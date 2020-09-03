83-летний экс-премьер Италии Берлускони заразился коронавирусом





Бывший премьер-министр Италии, лидер партии Forza Italia Сильвио Берлускони заболел коронавирусом.





Как сообщает газета La Repubblica, 83-летний Берлускони сдал анализы на COVID-19 после возвращения с итальянского острова Сардиния и результат оказался положительный.





По данным пресс-службы партии, Берлускони находится в своей резиденции в регионе Ломбардия.





Его врач утверждает, что заболевание протекает бессимптомно и он лечится дома на самоизоляции.





В июле 2015 года Берлускони приговорили к трем годам лишения свободы за коррупцию.





При этом, еще в 2013 году суд Милана его к семи годам тюремного заключения по скандальному "делу Руби", в рамках которого политик обвинялся в причастности к проституции несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением. Кроме того, согласно решению суда, Берлускони пожизненно не мог занимать государственные должности. Но это решение было отменено апелляционном судом в 2014 году.





Берлускони отметился рядом громких заявлений в поддержку президента России Владимира Путина и публично поддержал аннексию Крыма.





В сентябре 2015 года Берлускони посетил оккупированный полуостров, где встретился с Путиным. В связи с этим Служба безопасности Украины запретила итальянскому политику въезд на территорию страны на три года, а прокуратура открыла в его отношении уголовное производство.