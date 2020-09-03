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В мире зарегистрировали более 26 миллионов случаев коронавируса

По состоянию на утро 3 сентября во мире зафиксировано более 26 миллионов случаев коронавируса.


Об этом сообщает сайт Worldometer.

Как отмечается, всего из 26 177 603 случаев COVID-19 867347 - летальные, 18442307 человек выздоровели. 1% или 60 617 больных в мире находится в серьезном или критическом состоянии. Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.

За прошедшие сутки в мире от COVID-19 умерло 6316 человек.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США (6290737), Бразилия (4001422), Индия (3848968) и Россия (1005000).

За ночь было зарегистрировано 7228 новых случаев, из них более 4,9 тысячи больных в Мексике. Также с начала новых суток в мире в результате пандемии коронавируса умерло 733 человека, наибольшее количество приходится на Мексику - 575.

Как сообщал Укринформ, в Украине за последние сутки зарегистрировано 2495 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 125 798.
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