В мире зарегистрировали более 26 миллионов случаев коронавируса





Об этом сообщает сайт Worldometer





Как отмечается, всего из 26 177 603 случаев COVID-19 867347 - летальные, 18442307 человек выздоровели. 1% или 60 617 больных в мире находится в серьезном или критическом состоянии. Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.





За прошедшие сутки в мире от COVID-19 умерло 6316 человек.





Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США (6290737), Бразилия (4001422), Индия (3848968) и Россия (1005000).



