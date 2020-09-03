



Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал руководитель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, комментируя ситуацию с блокировкой Интернет-изданий и фактическими запретами на публикации и распространение печатных СМИ.





«Да, свобода слова не является абсолютной (в отличие, скажем, от свободы от пыток – которая, однако, также грубо нарушается в Беларуси в последнее время при задержаниях и в изоляторах временного содержания задержанных). Но ее ограничения должны быть установлены законом, преследовать легитимные цели (уважение прав и репутации других лиц, охрана государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения – ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах) и быть необходимыми в демократическом обществе. Сегодня эти ограничения никак не попадают под эти критерии», - обозначил он свою позицию.





В сложившейся ситуации, считает Бастунец, журналистскому сообществу следует и дальше продолжать ответственно делать свою работу.





«Сообщать обществу о том, что происходит. К слову, в этой ситуации не только журналистам не дают возможности распространять информацию, но и лишают общество этой информации», - отметил он.





Если говорить о всеобщем протесте журналистов, то Бастунец не рассматривает этот вариант как выход из сложившейся в Беларуси ситуации.





«Думаю, в первую очередь, это (выражение протеста – прим. ред.) важно было бы для сотрудников государственных СМИ, которые (СМИ) замалчивают или извращают происходящее. И многие из журналистов сделали свой выбор, уволившись или протестуя иными методами. К сожалению, на их место пришли штрейкбрехеры из России. Считаю более важным не выход журналистов на всеобщий протест (хотя проявления солидарности крайне важны, и когда сегодня журналисты всю ночь ждали у Октябрьского РУВД Минска своих безосновательно задержанных коллег – и ждут до сих пор), но продолжение их профессиональной деятельности, распространение объективной и своевременной информации о происходящем в стране», - подытожил он.





Напомним, что в Беларуси власти начали массово лишать аккредитации сотрудников иностранных СМИ, освещающих ситуацию в республике. С запретом на работу уже столкнулись журналисты Би-би-си, Reuters, «Радио Свобода» AFP и другие. Более того, Мининформ заблокировал ряд Интернет-СМИ, вещающих в Беларуси. Печатные СМИ также столкнулись с фактическими запретами на публикации и распространение – «Народная воля», «Комсомольская правда в Белоруссии», «Белгазета», «Свободные новости плюс».