Задержаны известные телеведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно

В среду вечером стало известно, что задержаны двое телеведущих, которые лишились эфиров из-за своих высказываний в соцсетях по поводу задержаний возле магазина symbal.by в июне этого года. Это Денис Дудинский и Дмитрий Кохно. Дудинский сразу же исчез из «Добрай ранiцы, Беларусь» на «Беларусь-1», а Кохно - из «Удачи в придачу» на ОНТ.





Оба по разным рейтингам входили в топ-10 лучших ведущих Беларуси. К тому же Денис Дудинский - известный артист, певец и путешественник.





По неподтвержденным пока данным, Дмитрия Кохно задержали люди в штатском, когда он выходил из дома своей мамы. А Дениса Дудинского - при выходе с работы в районе Площади Победы. Их телефоны сначала молчали, а затем стали недоступны.





В ситуации с Дмитрием Кохно ситуация особенно драматична, поскольку его жена находится на последнем месяце беременности.



