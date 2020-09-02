Все они были задержаны при исполнении профессиональных обязанностей.

Журналистов TUT.BY Надежду Калинину и Алексея Судникова, задержанных в 1 сентября на акции в Минске, увезли на Окрестина. Также на Окрестина отправили журналистов «Комсомольской правды» в Беларуси" Никиту Дуболеко, Марию Элешевич, Сергея Щеголева и журналиста БелаПАН Андрея Шавлюго.

Суды над ними продолжатся 3 сентября, сообщает tut.by





Напомним, сегодня вечером задерживали нашего фотокорреспондента Вадима Замировский. Жестко. При задержании его били.





Фото: ТК / belsat.eu / vot-tak.tv