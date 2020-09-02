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Не нашли 200 экстримистов, так отвезли хотя бы 6 журналистов на Окрестина. До восхода успокоятся?

Журналистов TUT.BY, БелаПАН и «Комсомолки» увезли на Окрестина

Все они были задержаны при исполнении профессиональных обязанностей. 
Журналистов TUT.BY Надежду Калинину и Алексея Судникова, задержанных в 1 сентября на акции в Минске, увезли на Окрестина. Также на Окрестина отправили журналистов «Комсомольской правды» в Беларуси" Никиту Дуболеко, Марию Элешевич, Сергея Щеголева и журналиста БелаПАН Андрея Шавлюго
Суды над ними продолжатся 3 сентября, сообщает tut.by

Напомним, сегодня вечером задерживали нашего фотокорреспондента Вадима Замировский. Жестко. При задержании его били.

Фото: ТК / belsat.eu / vot-tak.tv
"Белорусский партизан"
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