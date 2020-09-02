В Минске у станции метро «Пушкинская» сотрудники милиции задержали нашего фотокорреспондента Вадима Замировского. Об этом tut.by сообщили читатели.





Вадим выполнял редакционное задание, он фотографировал происходящее на месте мемориала Тарайковского. Сегодня днем там реагентами засыпали надпись на асфальте «Не простим». Пришедшие вечером люди пытались убрать техническую соль. Вадим только успел сообщить в редакцию, что прибыл на место. Буквально через несколько минут нам сообщили, что нашего журналиста жестко задержали сотрудники милиции.









— Подъехали автозак, бусик и милицейская машина. Люди стали разбегаться. Я забежала на горку, обернулась, а вашего журналиста схватили два сотрудника милиции, именно милиции, в синей форме. Перед этим он упал, не знаю споткнулся сам или они подножку поставили. Они заломали назад ему руки и быстро повели в автозак, — рассказала нам свидетель задержания.





Еще одна свидетель задержания говорит, что Вадим Замирровский фотографировал детей, которые совочками в детские ведерки собирали рассыпанную на асфальте соль, когда на него налетели силовики.





— Меня сотрудник милиции попросил отойти, и когда я выглянула из-за его плеча, фотографа уже уводили под руки.





Отметим, что Вадим Замировский был в синем жилете с надписью «Пресса» и с бейджем TUT.BY.





Это уже третье задержание журналистов TUT.BY за последние сутки. В РУВД Советского района с вечера 1 сентября удерживаются наши коллеги Алексей Судников и Надежда Калинина. Их забрали якобы для проверки документов. На ребят составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Свидетельствующие сегодня в суде омоновцы заявили, что журналисты координировали координировала шествие, «призывала продолжать участие, не расходиться, идти дальше, поворачивать направо или налево».





Второй раз за сегодняшний день судья принял решение отправить дела Калининой и Судникова на доработку. Отпустят ли сегодня журналистов, неизвестно. Формально их могут удерживать 72 часа с момента задержания, то есть еще двое суток.