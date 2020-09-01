Встреча председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника с профессорско-преподавательским составом медицинского университета прошла в понедельник, 31 августа, пишет vgr.by









Во время встречи обсуждались как вопросы профессиональные, об оснащенности медицинских учреждений, о кадровом составе учреждений здравоохранения, так и вопросы, волнующие сегодня каждого жителя страны, говорится в сообщении на сайте ГрГМУ.









Владимир Караник отметил, что сейчас в стране достаточно сложная общественно-политическая обстановка, и подчеркнул, что к любым глобальным изменениям нужно всегда подходить взвешенно и конструктивно. Губернатор напомнил о том, что такие изменения решаются не через выходы на улицу, а путем создания общественных представительств, выражающих интересы граждан:





— Вы можете создавать как преподавательские, так и студенческие либо смешанные объединения, активисты в которых станут на переговорную позицию и будут представлять конструктивные, обоснованные в правовом поле требования, — сказал Владимир Степанович.





Кроме того, Владимир Караник ответил на интересующие преподавателей и сотрудников университета вопросы и подчеркнул, как приятно ему сегодня приходить в стены родной alma mater.



