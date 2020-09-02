Как цинично заявил Следственный комитет, смерть парня не носит криминального характера и на его теле нет видимых следов телесных повреждений. Но родственники парня считают, что Никиту убили, и подозревают в убийстве правоохранительные органы. Оnliner.by удалось поговорить с братом Никиты Павлом, который живет в Украине.





Официально

По официальным данным СК, тело было обнаружено 22 августа в лесополосе вблизи одного из домов на улице Парниковой. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, его смерть якобы не носит криминального характера, утверждается, что видимых телесных повреждений на теле не было обнаружено.









Проводится проверка, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ.





СК также сообщает, что молодой человек числился пропавшим без вести с 12 августа. Со слов супруги, незадолго до произошедшего они приняли решение о разводе.





Следователи утверждают, что молодой человек не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не задерживался по указанному поводу.





Также Следственный комитет отмечает, что ряд интернет-ресурсов поспешили связать исчезновение и гибель мужчины с событиями, происходящими в стране, что не соответствует действительности:





«Авторы некоторых ресурсов целенаправленно придают каждому информационному поводу политическую окраску. Обращаем внимание СМИ на недопустимость распространения недостоверной информации».





«Взял пару вещей и ушел. Куда — не сказал»

Никита Кривцов родом из Вилейки, где живут его родители. Сам парень рос у бабушки в Молодечно. Там же учился в школе №12, а потом и в Молодечненском государственном колледже на повара.





После свадьбы он с женой переехал в Жодино. У пары появилась дочка Варя, а сам Никита работал на оптовой базе в деревне Королев Стан Минского района. Также Никита был активным футбольным фанатом: еще со времен колледжа он болел за ФК «Молодечно».





— Утром 11 августа он зашел домой к жене (они живут в Жодино) и сказал, что на него хотят повесить организацию массовых беспорядков. После взял пару вещей и ушел. Куда — не сказал, — рассказывает Павел. — В обед 12-го он должен был быть на работе в Королев Стане под Минском. Но там так и не появился. По версии следствия, он ночевал у какого-то друга. Что за он, я не знаю, не всех его друзей знал.





С того момента, как Никита перестал отвечать на звонки, его брат Павел и родные начали искать мужчину. Сначала обзвонили всех друзей и знакомых.





— Мне говорили, мол, Никита, может, залег на дно, чтобы не задержали. Потому что в Молодечно задержали его друзей за участие в митингах. Друзья тоже говорили, что на него собирались повесить организацию массовых беспорядков, — вспоминает Павел. — Некоторые его друзья предполагали, что он, возможно, уехал в Смоленск. Благо у меня есть знакомые в России, я просил их поискать в Смоленске. Но никто его не мог найти.





Семья обзванивала РУВД, проверяла списки задержанных, которые были в ИВС и ЦИП на Окрестина, в Жодино и Слуцке. Парня нигде не было. Не было его ни в моргах, ни в больницах, которые обзванивали родственники.





— 18 августа его жена пошла писать заявление в милицию в Жодинское РУВД. Ей сказали, мол, мы не примем заявление, звоните матери, чтобы мать подавала заявление. Она позвонила нашей маме, чтобы та подала заявление в Вилейское РУВД. Там сказали: вы и так его давно не видели. Вы не можете писать заявление, пишите жене, чтобы она писала: она его последняя видела, — объясняет Павел. — В итоге вопрос решился. К поискам подключился и поисково-спасательный отряд «Ангел».





Мама говорила, что брата нашли стоящим возле дерева, облокотившимся»

Во время поисков Павел через жену Никиты узнал, что последний раз телефон Никиты включался в районе РНПЦ неврологии и нейрохирургии, что по адресу Франциска Скорины, 24. Это примерно в 3—4 километрах от места, где нашли тело парня.





— Как только появилась информация о том, что его телефон включился в РНПЦ нейрохирургии, сразу же все поехали туда, знакомые и друзья. Но там сказали, что он у них не появлялся, — говорит брат Никиты. — На самой территории больницы стоят вышки связи — естественно, отобразилось, что телефон там включался. Но как потом мне рассказали, там может быть разброс от 100 до 500 метров. Где конкретно включался мобильный телефон Никиты, неизвестно. Но что интересно — рядом в этом районе есть УВД Минского райисполкома.





В итоге 22 августа в субботу днем родные узнали, что Никиту нашли повешенным в лесопарке по улице Парниковой.





— Мама говорила, что брата нашли стоящим возле дерева, облокотившимся. В положении облокотившегося о дерево голова у него чуть-чуть свисала набок. И на шее была петля. То есть он не висел, а стоял, — говорит парень. — По версии СК, он стоял там несколько суток, если не целых десять. Понятно, что такого не может быть, тем более в такую жару. По версии следствия, Никиту нашел какой-то сторож, который делал там обход. Получается, брат столько дней там стоял-висел, как они говорят, сторож столько дней там не ходил, а тут резко прошел и нашел. Это тоже как-то странно. Мне кажется, его просто привезли туда, поставили, сфотографировали и увезли. Думаю, все это время он находился где-то в другом месте, а потом нам уже сказали, что его нашли.









«Никита всегда был активным участником митингов, поддерживал их, всегда выступал за вольную Беларусь»

В версию самоубийства Павел, как и все его родные, не верит.





— Я знаю его характер, он никогда не сделал бы с собой такого. Это априори невозможно, — считает парень. — Никита всегда был активным участником митингов, всегда поддерживал их, всегда выступал за вольную Беларусь, еще до того, как люди массово начали выходить. Он был очень активным, но не организатором. К политике он относился с недоверием.





Возможно, его задержали, могли избивать. Никита по натуре не боец, не занимался никакими единоборствами, чтобы дать физический отпор, — утверждает Павел. — Но у него был характер, он никогда бы не смолчал, он ругался бы и оскорблял бы в ответ. Мне кажется, его убили. Дальше они могли инсценировать версию с повешением.





Напомним, родственники Никиты написали заявление в Следственный комитет «о привлечении неустановленных лиц к уголовной ответственности, которые применили насилие». Пока готовится судебно-медицинская экспертиза, ее нужно ждать в течение месяца.





— Отец мне говорил, был независимый эксперт, который сказал, что никаких следов не заметил. Но там трудно было что-то заметить, потому что тело было в таком состоянии, что уже ничего не увидишь, — заключает Павел.