Да непростую, а одну из самых престижных. С чем Садальский и поздравил в своем инстаграме младшего сына так называемого президента Беларуси, пишет kyky.org





Информация, озвученная Садальским, требует верификации.





Напомним, на днях стало известно, что Коля Лукашенко забрал документы из Лицея БГУ. Директор Лицея Игорь Варакса не подтвердил, но и не опроверг эту новость: «Мы не комментировали, когда пошла информация, что Николай Лукашенко якобы собирается у нас учиться. Соответственно, и теперь нет смысла в комментировании.





В Лицей он поступал, документы приносил. А что происходило дальше – только в «личном кабинете» известно тем, кто поступал. Мы никакие результаты не публикуем. У нас поступало 1.739 человек, и мы не рассказываем ни про кого».





Лицей БГУ считается самым авторитетным общеобразовательным учреждением Беларуси для третьей ступени среднего образования. Сюда идут учиться победители предметных олимпиад и талантливые школьники со всей страны.





Если информация о том, что Коля будет продолжать учебу в Москве, верна, то становится очевидным, что Лукашенко-старший более чем не уверен в том, что ему удастся остаться у власти даже на ближайший год.





Однако это также может означать и то, что в обмен на сдачу нашей страны Путину папа Коли договорился на должность "союзного старосты".