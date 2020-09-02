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Конференция католических епископов в Беларуси выступила с заявлением

Совместное заявление опубликовано на сайте белорусских католиков catholic.by.

Конференция Католических Епископов в Беларуси выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что 31 августа, при пересечении государственной границы на пограничном переходе Кузница Белостокска-Брузги главе Конференции Католических Епископов в Беларуси митрополиту Минско-Могилевскому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу было отказано во въезде в Беларусь.

Недопустимо, что епископ Католической церкви, который является пастырем вверенных ему верующих, лишен возможности находиться в собственной епархии и нести в ней служение, порученное ему Святым отцом Папой Франциском.

Запрет на въезд на территорию Беларуси архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, который является гражданином Республики Беларусь, Конференция Католических Епископов в Беларуси считает противоречащей действующему законодательству Республики Беларусь. 

Эти и подобные действия отдельных органов власти не способствуют строительству конструктивных отношений между государством и Католической церковью в нашей стране, не служат снижению напряженности и преодолению глубокого разделения в обществе.

Конференция Католических Епископов в Беларуси выражает надежду на то, что отказ архиепископу Тадеушу Кондрусевичу во въезде в Республику Беларусь является лишь досадным недоразумением, которое как можно скорее будет разрешено, а также что подобные инциденты не будут происходить в будущем.

Конференция Католических Епископов в Беларуси обращается к духовенству, монашествующим и мирянам, а также ко всем людям доброй воли с просьбой молиться о как можно более скором возвращения архиепископа Тадеуша Кондрусевича на родину.

От имени католических епископов Беларуси:

Александр Кашкевич, епископ Гродненский, вице-председатель Конференции католических епископов в Беларуси;

Юзеф Станевский, вспомогательный епископ Гродненской епархии, генеральный секретарь Конференции католических епископов в Беларуси.
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