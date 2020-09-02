+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В Беларусь прилетел VIP-самолет с Ближнего Востока

Пассажирский самолет Airbus A340 авиакомпании Qatar Amiri Flight, обслуживающей только VIP-пассажиров, прилетел в Минск из столицы Катара Дохи. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.





Как стало известно каналу, часть пассажиров рейса с Ближнего Востока сняли президентский люкс в гостинице «Пекин» и еще около 20 номеров со сроком проживания до одной недели. «По неподтвержденным данным, к своему белорусскому коллеге и его начальству прибыл один из высокопоставленных катарских силовиков», — говорится в сообщении.

Судя по фотографиям, опубликованным в Instagram-аккаунте сотрудника минского аэропорта, прибывший самолет — Airbus A340-300. Воздушное судно этой модификации в Катаре есть только у авиакомпании Qatar Amiri Flight, которая принадлежит правительству Катара и обслуживает исключительно королевскую семью и высокопоставленных чиновников
Lenta.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]