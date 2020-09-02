+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Женщины собрались у Стелы в Минске отметить "День победы над фашизмом"

У стелы «Минск — город-герой» проходит акция женщин.


 
2 сентября 1945 года о капитуляции во Второй мировой войне объявила Япония — последний из гитлеровских союзников.

Милиционеры предупреждают, что мероприятие несанкционированное, и угрожают правовыми последствиями, передает Свабода.

«Вечером страшно выйти из дома. Каратели в черном пытают людей, загоняют мирных жителей в храм и запирают двери. Каждый белорус с детства знает, как это называется. Фашизм.

Наши бабушки победили фашистов. Они воевали и партизанили, стояли у станка, лечили раненых и растили детей. Благодаря им белорусы выжили как народ и сохранили свои ценности: человечность и достоинство. 

Мы тоже победим! Поэтому замечательные белорусские девушки снова выходят на улицы!», — говорится в сообщении инициативы Girl Power Belarus.
Источник:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]