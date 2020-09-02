



Милиционеры предупреждают, что мероприятие несанкционированное, и угрожают правовыми последствиями, передает Свабода





«Вечером страшно выйти из дома. Каратели в черном пытают людей, загоняют мирных жителей в храм и запирают двери. Каждый белорус с детства знает, как это называется. Фашизм.





Наши бабушки победили фашистов. Они воевали и партизанили, стояли у станка, лечили раненых и растили детей. Благодаря им белорусы выжили как народ и сохранили свои ценности: человечность и достоинство.





Мы тоже победим! Поэтому замечательные белорусские девушки снова выходят на улицы!», — говорится в сообщении инициативы Girl Power Belarus.













2 сентября 1945 года о капитуляции во Второй мировой войне объявила Япония — последний из гитлеровских союзников.