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Театр закрыт - все ушли на фронт. На спектакль в Купаловский попадем лишь при новой власти

В Национальном академическом театре имени Янки Купалы объявлен простой на три месяца, но при этой власти театр вообще вряд ли откроет свои двери для зрителей.


Недавно из Купаловского ушли народные артисты Беларуси Виктор Манаев, Александр Подобед, актеры Евгения Адаменко, Марта Голубева, Диана Каминская и Николай Кучиц, сообщает kp.by со ссылкой на БелаПАН.

С оставшимся составом, а это всего 22 человека, включая технический персонал, коего большинство, играть спектакли невозможно. При этом сотрудники продолжают увольняться.

Максимально театр может находиться в простое полгода. Но нынешнее штрейкбрехерское руководство рассчитывает собрать новую труппу до декабря. И это при том, что уникальная купаловская труппа формировалась даже не годами, а десятилетиями!

В середине августа купаловцы вместе с гендиректором Павлом Латушко публично осудили фальсификации президентских выборов и произвол силовиков. 17 августа Латушко был уволен. В знак солидарности с ним сотрудники театра массово подали заявления об уходе, а 26 августа из Купаловского театра уволилось 56 сотрудников, в том числе 36 актеров.

Среди них народные и заслуженные артисты, ведущие мастера сцены Юлия Шпилевская, Игорь Денисов, Павел Харланчук-Южаков, Зоя Белохвостик, Наталья Васильева-Кочеткова и другие. Вместе с ними театр покинул худрук Николай Пинигин.
"Белорусский партизан"
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