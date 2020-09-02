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Вчера во время МИРНЫХ протестов было задержано 128 человек!

В МВД заявили о задержании 128 мирных участников вчерашних протестов, прошедших как в Минске, так и других городах страны


Сообщается, что в отношении 95 человек, в том числе более 30 студентов, составлены протоколы об административном правонарушении. До рассмотрения в суде дел по ним задержаны 39 человек.

Кроме того, "в органах внутренних дел зарегистрированы многочисленные заявления от депутатов Палаты представителей Национального собрания и сотрудников правоохранительных органов об угрозах в связи с осуществлением ими служебной деятельности".

В этой связи хотим напомнить, что избитые и покалеченные так называемыми "правоохранителями" белорусы подали СОТНИ заявлений о зверствах силовиков!

Но несмотря на то, что с тех пор прошло уже примерно две недели, а факты пыток в отношении как минимум 450 человек были подтверждены ООН, в Беларуси до сих пор не заведено ни ОДНОГО уголовного дела ни по ОДНОМУ из фактов пыток и насилия!

С учетом, что факты массовых пыток международным правом трактуются как геноцид, похоже, наши так называемые правоохранители ждут, когда их доставят в Гаагу.

Напомним, преступления против человечности подпадают под международную юрисдикцию и на них нет сроков давности. 
"Белорусский партизан"
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