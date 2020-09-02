Вчера во время МИРНЫХ протестов было задержано 128 человек!
В МВД заявили о задержании 128 мирных участников вчерашних протестов, прошедших как в Минске, так и других городах страны
Сообщается, что в отношении 95 человек, в том числе более 30 студентов, составлены протоколы об административном правонарушении. До рассмотрения в суде дел по ним задержаны 39 человек.
Кроме того, "в органах внутренних дел зарегистрированы многочисленные заявления от депутатов Палаты представителей Национального собрания и сотрудников правоохранительных органов об угрозах в связи с осуществлением ими служебной деятельности".
В этой связи хотим напомнить, что избитые и покалеченные так называемыми "правоохранителями" белорусы подали СОТНИ заявлений о зверствах силовиков!
Но несмотря на то, что с тех пор прошло уже примерно две недели, а факты пыток в отношении как минимум 450 человек были подтверждены ООН, в Беларуси до сих пор не заведено ни ОДНОГО уголовного дела ни по ОДНОМУ из фактов пыток и насилия!
С учетом, что факты массовых пыток международным правом трактуются как геноцид, похоже, наши так называемые правоохранители ждут, когда их доставят в Гаагу.
Напомним, преступления против человечности подпадают под международную юрисдикцию и на них нет сроков давности.
"Белорусский партизан"
13:31 02/09/2020
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