"Кризис удалось пережить". Тимошенко пошла на поправку после заражения коронавирусом
Лидер Батькивщины экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, которая заразилась коронавирусом и находилась в тяжелом состоянии, впервые прокомментировала свое самочувствие.
Как она написала в Facebook, «кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни».
Источник: nv.ua
13:21 02/09/2020
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