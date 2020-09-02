+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Нетрезвый 18-летний минчанин повредил шесть остановок общественного транспорта

В суд направлено уголовное дело в отношении 18-летнего минчанина, который повредил шесть остановочных пунктов общественного транспорта. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в службе информации прокуратуры Минска.

Парню, который признал свою вину, среди прочего инкриминировано хулиганство по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обвиняемый пояснил, что перестал себя контролировать после выпитого алкоголя. Чтобы высвободить энергию, молодой человек начал бить по остановочным пунктам ногами и руками, а затем имевшимися у него с собой молотком и двумя ножами.

Прибывшие на место происшествия милиционеры потребовали положить на землю ножи, которыми гражданин размахивал перед собой. Его задержали и доставили на медицинское освидетельствование.

Житель столицы уже полностью возместил материальный ущерб в размере 810 рублей, причиненный УП «Ремавтодор Фрунзенского района г. Минска».
Источник:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]