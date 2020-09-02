Парню, который признал свою вину, среди прочего инкриминировано хулиганство по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обвиняемый пояснил, что перестал себя контролировать после выпитого алкоголя. Чтобы высвободить энергию, молодой человек начал бить по остановочным пунктам ногами и руками, а затем имевшимися у него с собой молотком и двумя ножами.





Прибывшие на место происшествия милиционеры потребовали положить на землю ножи, которыми гражданин размахивал перед собой. Его задержали и доставили на медицинское освидетельствование.





Житель столицы уже полностью возместил материальный ущерб в размере 810 рублей, причиненный УП «Ремавтодор Фрунзенского района г. Минска».