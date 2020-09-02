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Обгоревший труп могилевчанина нашли возле забора его дачного дома. Пожаров рядом не было

Как сообщает Могилевское областное управление МЧС, вчера около 22 часов пожарные получили сообщение о том, что возле забора дачного дома в СОТ «Оптимист» деревни Синюга Могилевского района лежит обгоревший труп мужчины.




Им оказался хозяин дачи. 61-летний мужчина проживал с семьей в Могилеве. Примечательно, что строения и имущество в доме не повреждены огнем.

Точную причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Могилев.онлайн
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