Обгоревший труп могилевчанина нашли возле забора его дачного дома. Пожаров рядом не было
Как сообщает Могилевское областное управление МЧС, вчера около 22 часов пожарные получили сообщение о том, что возле забора дачного дома в СОТ «Оптимист» деревни Синюга Могилевского района лежит обгоревший труп мужчины.
Им оказался хозяин дачи. 61-летний мужчина проживал с семьей в Могилеве. Примечательно, что строения и имущество в доме не повреждены огнем.
Точную причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.
11:35 02/09/2020
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