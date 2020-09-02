Народный артист Беларуси Виктор Манаев ушел из Купаловского театра









TUT.BY не смог получить оперативный комментарий самого актера.





Также из театра уволились народный артист Беларуси Александр Подобед, актеры Евгения Адаменко, Марта Голубева, Диана Каминская и Николай Кучиц.









Они присоединились к своим коллегам, которые ушли из театра, проявив свою гражданскую позицию. 26 августа из Купаловского театра были уволены 58 человек, которые ранее написали соответствующие заявления. Из них 36 человек — актеры, остальные — сотрудники театра. 27 августа, TUT.BY стал свидетелем ухода купаловцев из родного здания.





Теперь в труппе театра осталось 15 человек.



