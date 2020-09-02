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Срочная служба станет наказанием?

Белорусские власти рискуют получить новую порцию негатива со стороны молодежи в отношении института срочной военной службы.


27 августа на совещании по вопросам работы промышленных предприятий, Александр Лукашенко внезапно перешел к теме возможных студенческих протестов этой осенью. Было заявлено, что студенты, отчисленные из университетов по политическим причинам, будут призваны на срочную военную службу. С этой инициативой якобы выступил министр обороны Виктор Хренин, сообщает Belarus in focus.

Таким образом, в Беларуси предлагается использовать срочную военную службу в качестве одного из карательных механизмов против недовольной молодежи.

Военная служба «в наказание» не может быть широко используемым инструментом: режим не пойдет на масштабную военную подготовку и легальное вооружение своих оппонентов в условиях разрастающегося политического кризиса, который в ближайшей перспективе может быть отягощен финансово-экономическим кризисом, отмечает автор комментария Андрей Поротников.

По его мнению, это, в свою очередь, может открыть перед молодежью дополнительные возможности уклонения от военной службы через активную и публичную антирежимную деятельность.

Количество уклоняющихся от военной службы уже измеряется тысячами в каждый призыв.

-- Использование института срочной военной службы в качестве инструмента политических репрессий лишь усугубит ситуацию. Это подорвет предпринимаемые с 2016 года усилия по повышению престижа срочной военной службы. А также может значительно сузить рекрутинговое поле для силовых ведомств. В итоге ситуация с их комплектованием ухудшится – таков прогноз эксперта.
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