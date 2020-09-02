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Аттракционы в парках Минска закроют с 21 сентября

Сезон аттракционов в столичных парках завершится с 21 сентября, об этом сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на управление "Городские парки" УП "Минскзеленстрой".



В этом году аттракционы в парках Минска заработали позже обычного из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сложившейся из-за пандемии коронавируса. Открытие сезона переносилось несколько раз и состоялось только 15 мая.

В начале осени парки традиционно закрывают сезон аттракционов. В этом году последний день их работы выпадет на 20 сентября. Сезон аттракционов могли бы продлить в случае хорошей погоды и высокой посещаемости парков, однако в этот раз такая возможность даже не рассматривается: объекты должны быть демонтированы и законсервированы на зиму в срок до 30 сентября.

В управлении "Городские парки" рассказали, что часть из аттракционов отправят на отапливаемые склады, чтобы демонтировать некоторые их элементы.
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