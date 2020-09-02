Аттракционы в парках Минска закроют с 21 сентября









В этом году аттракционы в парках Минска заработали позже обычного из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сложившейся из-за пандемии коронавируса. Открытие сезона переносилось несколько раз и состоялось только 15 мая.





В начале осени парки традиционно закрывают сезон аттракционов. В этом году последний день их работы выпадет на 20 сентября. Сезон аттракционов могли бы продлить в случае хорошей погоды и высокой посещаемости парков, однако в этот раз такая возможность даже не рассматривается: объекты должны быть демонтированы и законсервированы на зиму в срок до 30 сентября.





В управлении "Городские парки" рассказали, что часть из аттракционов отправят на отапливаемые склады, чтобы демонтировать некоторые их элементы.



