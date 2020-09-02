Появилась интернет-петиция за возвращение Тадеуша Кондрусевича в Беларусь
Петиция с требованием разрешить католическому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу вернуться в Беларусь появилась на сайте petitions.by. Её адресатами обозначены Государственный пограничный комитет и уполномоченный по делам религий и национальностей.
Архиепископа Тадеуша Кондрусевича без всяких объяснений не пустили в Беларусь 31 августа, когда он возвращался из Польши. При этом глава Католической Церкви в Беларуси имеет белорусское гражданство.
В петиции напоминается, что статья 30 Конституции Беларуси гарантирует гражданам нашего государства право покидать страну и беспрепятственно возвращаться.
Закон Республики Беларусь № 49-3 от 20 сентября 2009 г. "О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь" в статье 3 "Право граждан на выезд из Республики Беларусь и въезд в Республику Беларусь" определяет следующее: "Право гражданина на въезд в Республику Беларусь не может быть ограничено".
Авторы петиции выражают солидарность с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, считают, что происходит фактическое его преследование. Они возмущаются грубым нарушением международного права, Конституции и законодательства Республики Беларусь.
"Требуем:
— немедленно отменить НЕЗАКОННОЕ решение Государственного пограничного комитета Республики Беларусь о запрете возвращения в Республику Беларусь архиепископа Тадеуша Кондрусевича;
— возбудить дело о привлечении к ответственности лиц, нарушивших законодательство страны, принимая вышеупомянутое решение", — говорится в петиции.
09:16 02/09/2020
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