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Появилась интернет-петиция за возвращение Тадеуша Кондрусевича в Беларусь

Петиция с требованием разрешить католическому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу вернуться в Беларусь появилась на сайте petitions.by. Её адресатами обозначены Государственный пограничный комитет и уполномоченный по делам религий и национальностей.


Архиепископа Тадеуша Кондрусевича без всяких объяснений не пустили в Беларусь 31 августа, когда он возвращался из Польши. При этом глава Католической Церкви в Беларуси имеет белорусское гражданство.

В петиции напоминается, что статья 30 Конституции Беларуси гарантирует гражданам нашего государства право покидать страну и беспрепятственно возвращаться.

Закон Республики Беларусь № 49-3 от 20 сентября 2009 г. "О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь" в статье 3 "Право граждан на выезд из Республики Беларусь и въезд в Республику Беларусь" определяет следующее: "Право гражданина на въезд в Республику Беларусь не может быть ограничено".

Авторы петиции выражают солидарность с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, считают, что происходит фактическое его преследование. Они возмущаются грубым нарушением международного права, Конституции и законодательства Республики Беларусь.

"Требуем:

— немедленно отменить НЕЗАКОННОЕ решение Государственного пограничного комитета Республики Беларусь о запрете возвращения в Республику Беларусь архиепископа Тадеуша Кондрусевича;

— возбудить дело о привлечении к ответственности лиц, нарушивших законодательство страны, принимая вышеупомянутое решение", — говорится в петиции.
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