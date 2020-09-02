Журналисты TUT.by всю ночь ждали коллег под стенами Октябрьского РУВД
Под стенами Октябрьского РУВД Минска всю ночь дежурили журналисты — из портала TUT.by и других изданий. Они пришли поддержать своих коллег, задержанных 1 сентября при исполнении профессиональных обязанностей.
Журналисты ждут коллег под стенами Октябрьского РУВД Минска / Еврорадио
Среди задержанных — журналисты TUT.by Надежда Калинина и Алексей Судников, журналисты" КП в Беларуси " Сергей Щеголев, Никита Дуболеко и Мария Элешевич, а также журналист БелаПАН Андрей Шавлюга.
Вчера милиционеры сообщили, что 2 сентября задержанных журналистов будут судить. Их обвиняют в участии в несанкционированном мероприятии.
К журналистам, которые дежурили под стенами РУВД, выходили жители окрестных домов — предлагали теплую еду и чай. Один из них даже оставил открытой свою машину, чтобы журналисты могли погреться ночью.
09:03 02/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение