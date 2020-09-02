



Белорусские правоохранители намерены идентифицировать личности всех активистов протестов, прошедших в последнее время в Беларуси. Об этом стало известно со слов Юрия Караева во время его интервью «Russia Today» , видеофрагмент которого показали в эфире «Беларусь 1».





Как будут определять участников массовых акций постфактум? Для этого, по словам главы МВД, у правоохранителей в распоряжении достаточно видеоматериалов. Милиция намерена изобличать тех активистов, которые нападали на силовиков или провоцировали их.





- На многих видео хорошо просматривается, как молодые люди провоцируют правоохранителей. Например, характерными жестами. Скорее всего, данные участники находились в алкогольном опьянении. Есть такие, которые цепляются к сотрудникам ГАИ. Идентифицированы будут все: кто кидал, кто поджигал, поднял руку на милиционера…. Всем, для кого будет объективное подтверждение противоправных действий на видео, придется ответить. Это сотник людей, но времени достаточно, - подчеркнул Юрий Караев.





Кроме того, со слов министра правоохранителями будут изучаться и записи с камер наружного видеонаблюдения. Также будут вычислять и «случайные прохожие».





- Если человек оказался в эпицентре беспорядков случайно, его обойдут стороной. Но если один и тот же человек фигурировал на записях на протяжении нескольких дней, то с ним явно захотят пообщаться в милиции, чтобы получить некоторые объяснения, - добавил глава МВД.