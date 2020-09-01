



Утром 1 сентября мужчина вышел погулять с собакой в лесу недалеко от Барановичского хлопчатобумажного объединения.





Место, где задержали горожанина, находится буквально в пяти минутах ходьбы от его дома. По словам мужчины, он регулярно гуляет там с собакой. Вот и сегодня, около 9.40, он привычным маршрутом отправился выгулять своего питомца.





– Я шел вдоль забора БПХО, когда услышал звук вертолета. Вытянул голову над забором (высота его около двух метров), чтобы посмотреть на приземляющийся вертолет. И тут из леса меня позвали, – рассказал Intex-press горожанин Евгений.





В лесу, по словам Евгения, прятались военнослужащие. Они стали расспрашивать у него, что он здесь делает, где он живет, часто ли гуляет в этом месте.





– В их вопросах не было никакой агрессии, скорее, звучали оправдательные нотки. Мол, нашел время здесь ходить. Мои вопросы они передавали кому-то по рации. Потом приехал УАЗик и нас с собакой отвезли домой. Прапорщик, который нас вез, дал «дружеский совет»: не гулять там в течение ближайших двух часов, – говорит Евгений.





Разбирательство, по словам парня, длилось около часа. Хотя мужчина мог быть дома всего за пять минут. Случившееся горожанин назвал абсурдом.





– Ситуация дошла до абсурда. Последние ресурсы уходят на поддержание иллюзии благополучия для Александра Григорьевича и его окружения. Но крах неизбежен. И судя по всему, и милиция, и военные сами не рады, что их одурачили, – резюмирует Евгений.



