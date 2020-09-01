В Болгарию можно ездить без ПЦР-теста на COVID-19

Белорусские туристы с 1 сентября смогут посещать Болгарию без справки с результатом ПЦР-теста на коронавирус и двухнедельного карантина, сообщает Sputnik со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.









"Лица, прибывающие в Болгарию из Турции, Сербии и Беларуси, допускаются на территорию страны без необходимости предъявления документа, подтверждающего отрицательный результат теста на выявление COVID-19", – говорится в сообщении.





Там также отмечается, что для туристов из этих стран также отменяется обязательный 14-дневный карантин. Кроме того, из карантина могут выйти граждане указанных государств, которые отбывали его с 20 августа.





По информации болгарского Минздрава, за последние сутки в стране было зафиксировано 76 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее количество официально выявленных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 16266.











