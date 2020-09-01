+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В Болгарию можно ездить без ПЦР-теста на COVID-19

Требование об обязательном наличии справки об отсутствии коронавируса нового типа отменяется для белорусов с 1 сентября.

Белорусские туристы с 1 сентября смогут посещать Болгарию без справки с результатом ПЦР-теста на коронавирус и двухнедельного карантина, сообщает Sputnik со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.


"Лица, прибывающие в Болгарию из Турции, Сербии и Беларуси, допускаются на территорию страны без необходимости предъявления документа, подтверждающего отрицательный результат теста на выявление COVID-19", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что для туристов из этих стран также отменяется обязательный 14-дневный карантин. Кроме того, из карантина могут выйти граждане указанных государств, которые отбывали его с 20 августа.

По информации болгарского Минздрава, за последние сутки в стране было зафиксировано 76 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее количество официально выявленных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 16266.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]