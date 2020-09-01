Мы их ухайдокаем: протесты в Беларуси принимают самые разные формы

Пример 1. Родители, перенимайте опыт!





Телеграм-канал "Пул шестого" опубликовал рассказал Ольги Бабиной после сегодняшнего родительского собрания в школе.





- У нас сегодня (дело в Минске было) прошло просто зашибастовское родительское собрание. Вела завуч.





Предыстория: В прежние годы завуч пользовалась любовью и уважением, но наступил 2020 и 9.08 эта завуч на пару с директором поступили некрасиво: не вывесили протоколы и вызвали тараканьих гоблинов.





Опоздала чуток. Вхожу в класс: одна из мамочек зачитывает ей вслух жалобу в Министерство на многочисленные нарушения во время «выборов». А завуч ей:





- Ой, в Образовательном кодексе этого нет. И в СанПИН этого нет.





А мамочка в ответ- номера статей приводит. Завуч начинает предлагать ей другой микрорайон. Предлагает остаться и вместе почитать кодекс потом. Говорит:





- Ой, ну что Вы, давайте не будем задерживать людей, разберемся с тем, что интересно всем, а потом с Вами индивидуально.





И тут понеслось:





- А мы подождем!

- А мы тоже почитаем кодекс!





- А нам это тоже интересно.





Надо было просто видеть ее лицо, когда это заявление гуляло по рядам и все демонстративно его подписывали. Такое ощущение, что до этой минуты она свято верила в официальную версию, кто есть меньшинство, а кто большинство. Но с каждой поставленной подписью рос процент тех, кто считает, что ей пора перечитать белорусские кодексы – избирательный, уголовный, образовательный.





Несколько замечательных цитат из класса:





«А Вам гражданин Лукашенко уже указ прислал, что туалетную бумагу закупает школа, а не родители?»





«А что это за час информирования? Там идеология? Где увидеть программу» - «Ну, э… так же каждый год было, вопросов не было…» - «Ну так раньше были родительские собрания, а теперь мы – сборище наркоманов и проституток, на которых надо вызывать ОМОН. Поэтому вопросы будут. И много!»





Пример 2. Рабочим запретили бастовать с политическими требованиями, но они нашли выход





Стачком «Беларуськалия» опубликовал обращение к руководителям предприятия и инженерно-техническим работникам.





В обращении стачком потребовал:





- прекратить брать объяснительные с работников предприятия за выражение их гражданской позиции;





- прекратить заставлять работников предприятия рабо ть на неисправном оборудовании и не соблюдая требования охраны труда и противопожарной безопасности;





- обеспечить подачу достаточного количества воздуха в шахты на всех рудниках, обеспечить контроль содержания кислорода в воздухе.





В противном случае стачком пригрозил начать сбор подписей по каждому требованию для направления обращений в соответствующие инстанции.





Ну и как вы понимаете, из-за "работы на неисправном оборудовании" с неизмеренным содержанием кислорода можно объявлять забастовку даже по белорусскому закону.





И на каждом предприятии наверняка найдутся такие нюансы. Так что, пытаясь точечно душить протесты или игнорировать их власть на самом деле прикрывается ладошками от могучего ливня.



