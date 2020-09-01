Мы их ухайдокаем: протесты в Беларуси принимают самые разные формы
Белорусские власти умело прикрываются законами,постановлениями, инструкциями, чтобы контролировать общество, не пущать и запрещать. Но оказалось, что правила и инструкции - оружие обоюдоострое. Вот только два примера.
Пример 1. Родители, перенимайте опыт!
Телеграм-канал "Пул шестого" опубликовал рассказал Ольги Бабиной после сегодняшнего родительского собрания в школе.
- У нас сегодня (дело в Минске было) прошло просто зашибастовское родительское собрание. Вела завуч.
Предыстория: В прежние годы завуч пользовалась любовью и уважением, но наступил 2020 и 9.08 эта завуч на пару с директором поступили некрасиво: не вывесили протоколы и вызвали тараканьих гоблинов.
Опоздала чуток. Вхожу в класс: одна из мамочек зачитывает ей вслух жалобу в Министерство на многочисленные нарушения во время «выборов». А завуч ей:
- Ой, в Образовательном кодексе этого нет. И в СанПИН этого нет.
А мамочка в ответ- номера статей приводит. Завуч начинает предлагать ей другой микрорайон. Предлагает остаться и вместе почитать кодекс потом. Говорит:
- Ой, ну что Вы, давайте не будем задерживать людей, разберемся с тем, что интересно всем, а потом с Вами индивидуально.
И тут понеслось:
- А мы подождем!
- А мы тоже почитаем кодекс!
- А нам это тоже интересно.
Надо было просто видеть ее лицо, когда это заявление гуляло по рядам и все демонстративно его подписывали. Такое ощущение, что до этой минуты она свято верила в официальную версию, кто есть меньшинство, а кто большинство. Но с каждой поставленной подписью рос процент тех, кто считает, что ей пора перечитать белорусские кодексы – избирательный, уголовный, образовательный.
Несколько замечательных цитат из класса:
«А Вам гражданин Лукашенко уже указ прислал, что туалетную бумагу закупает школа, а не родители?»
«А что это за час информирования? Там идеология? Где увидеть программу» - «Ну, э… так же каждый год было, вопросов не было…» - «Ну так раньше были родительские собрания, а теперь мы – сборище наркоманов и проституток, на которых надо вызывать ОМОН. Поэтому вопросы будут. И много!»
Пример 2. Рабочим запретили бастовать с политическими требованиями, но они нашли выход
Стачком «Беларуськалия» опубликовал обращение к руководителям предприятия и инженерно-техническим работникам.
В обращении стачком потребовал:
- прекратить брать объяснительные с работников предприятия за выражение их гражданской позиции;
- прекратить заставлять работников предприятия рабо ть на неисправном оборудовании и не соблюдая требования охраны труда и противопожарной безопасности;
- обеспечить подачу достаточного количества воздуха в шахты на всех рудниках, обеспечить контроль содержания кислорода в воздухе.
В противном случае стачком пригрозил начать сбор подписей по каждому требованию для направления обращений в соответствующие инстанции.
Ну и как вы понимаете, из-за "работы на неисправном оборудовании" с неизмеренным содержанием кислорода можно объявлять забастовку даже по белорусскому закону.
И на каждом предприятии наверняка найдутся такие нюансы. Так что, пытаясь точечно душить протесты или игнорировать их власть на самом деле прикрывается ладошками от могучего ливня.
"Белорусский партизан"
21:08 01/09/2020
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