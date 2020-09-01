+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Видеофакт: задержан могилевский активист прямо на линейке в школе — он требовал от учителей покаяться

Сегодня в Могилеве задержан активист Валадар Цурпанов. Об этом сообщают правозащитники.

Задержание произошло прямо во время праздничной линейки в СШ № 43. Туда Цурпанов пришел, чтобы увидеть администрацию школы, в которой был расположен один из избирательных участков.

Активист потребовал от учителей, входивших в состав комиссий, покаяться в фальсификации выборов и подписать требование провести новые честные выборы.

Двое сотрудников милиции увели Цурпанова. Он находится в РОВД Октябрьского района.
mogilev.online
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]