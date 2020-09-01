Задержание произошло прямо во время праздничной линейки в СШ № 43. Туда Цурпанов пришел, чтобы увидеть администрацию школы, в которой был расположен один из избирательных участков.





Активист потребовал от учителей, входивших в состав комиссий, покаяться в фальсификации выборов и подписать требование провести новые честные выборы.





Двое сотрудников милиции увели Цурпанова. Он находится в РОВД Октябрьского района.



