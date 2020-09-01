Посмотрите на реакцию Макея и руководство МГЛУ. Студенты обратились к ним с простой просьбой
В день знаний в Минский государственный лингвистический университет пришел глава МИД Беларуси.
Видео: t.me/nashaniva
У входа Владимира Макея ждали девушки-студентки.
Они собирали подписи под петицией за проведение в Беларуси повторных президентских выборов. Обратились они за подписью и к Владимиру Владимировичу, который в свое время, кстати, окончил столичный «иняз».
Но диалога не получилось.
Дипломат сел в служебную машину и уехал. Подпись под петицией он не оставил также.
Отказалась подписать бумагу и ректор ВУЗа Наталья Баранова, сославшись, в частности на то, что «что хотела она уже подписала».
19:49 01/09/2020
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