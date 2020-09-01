Видео: t.me/nashaniva





У входа Владимира Макея ждали девушки-студентки.

Они собирали подписи под петицией за проведение в Беларуси повторных президентских выборов. Обратились они за подписью и к Владимиру Владимировичу, который в свое время, кстати, окончил столичный «иняз».

Но диалога не получилось.





Дипломат сел в служебную машину и уехал. Подпись под петицией он не оставил также.

Отказалась подписать бумагу и ректор ВУЗа Наталья Баранова, сославшись, в частности на то, что «что хотела она уже подписала».



