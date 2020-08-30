+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Протест: покидает пост декан гуманитарного факультета ПГУ

Декан гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета Денис Кондаков заявил, что покидает свой пост из-за действий белорусских властей.

Декан гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета Денис Кондаков. Фото psu.by

— Поскольку в настоящее время власть последовательно сужает пространство нравственного, эстетического, политического выбора, то я чувствую своей обязанностью его по мере сил расширять. В связи с этим я покинул пост декана гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета. С 1 сентября я вновь простой и свободный доцент, — написал он в facebook.

Также сообщение содержит фразу на итальянском «non voglio più servir»), которая в переводе означает «не хочу больше служить».

Денис Кондаков окончил Полоцкий государственный университет в 2002 году по специальности «Иностранные языки». После этого три года там же учился на аспирантуре по специальности «Литература народов стран зарубежья». В 2005 защитился в БГУ с диссертацией на тему «Творчество Эжена Ионеско в контексте идейно-художественных исканий европейской литературы ХХ века». С того же года Кондаков стал преподавать в Полоцком государственном университете. Проходил стажировки в Новой Сорбонне (Париж) и Ягеллонском университете (Краков).
News.vitebsk.cc
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]