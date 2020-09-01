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Правозащитник Валерий Щукин госпитализирован, он в тяжелом состоянии

Как сообщает "Радио Свобода", оппозиционный политик, правозащитник Валер Щукин уже две недели проходит лечение в военном госпитале Минска. Его доставила в больницу скорая помощь после резкого ухудшения самочувствия. До сих пор, по словам Валерия Щукина, его здоровье тяжелое.

Фото: Радыё Свабода

"Что у меня есть? Больные почки, печень, многие другие проблемы. Я чувствую себя слабым — ты слышишь, как я говорю. Старик уже, видимо, время идет. Но я надеюсь, что продолжу", — сказал Валер Щукин в телефонном разговоре со "Свабодой". По словам Валерия Щукина, врачи больницы делают все возможное, чтобы он выздоровел, но об операции пока речь не идет.

"Они ничего не говорят об операции, хотят они этого или нет, я не знаю. Лежу под капельницей, принимаю лекарство. Но они якобы делают все, что могут, придраться не к чему", —сказал Валер Щукин о лечении в военном госпитале.

Валер Щукин — депутат Верховного Совета 13 созыва, где входил в оппозиционную группу. Валерий Щукин расписался за импичмент президенту Александру Лукашенко и после роспуска парламента в 1996 году оставался активным участником оппозиционной борьбы. Щукина неоднократно задерживали на митингах оппозиции, наказывали арестами и штрафами.  В последние годы Валер Щукин вел активную правозащитную деятельность, но продолжал участвовать в митингах оппозиции. Валерия Щукина последний раз задерживали во время демонстрации в День Воли в 2017 году.
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