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В Египте построят большой город-курорт

Большой новый город-курорт появится на севере Египта, пишет Туристер.ру со ссылкой Al Monitor.




Город под названием Новый Аламейн построят недалеко от Мерса Матруха, на берегу Средиземного моря. В нём обустроят большой туристический район с отелями на 15 000 мест и набережной. 

Там также откроют парки развлечений, театры, жилые и коммерческие районы с небоскрёбами и даже новый международный аэропорт.

Власти ожидают, что в будущем по популярности Аламейн превзойдёт Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
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