В Египте построят большой город-курорт
Большой новый город-курорт появится на севере Египта, пишет Туристер.ру со ссылкой Al Monitor.
Город под названием Новый Аламейн построят недалеко от Мерса Матруха, на берегу Средиземного моря. В нём обустроят большой туристический район с отелями на 15 000 мест и набережной.
Там также откроют парки развлечений, театры, жилые и коммерческие районы с небоскрёбами и даже новый международный аэропорт.
Власти ожидают, что в будущем по популярности Аламейн превзойдёт Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
16:37 01/09/2020
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