Неголодные игры: подростки обстреляли из пневматики автобус в Новополоцке
31 августа в результате обстрела в Новополоцке было повреждено одно из стекол автобуса, принадлежащего «Витебскоблавтотранс». Водитель и пассажиры, к счастью, не пострадали
31 августа в одной из квартир собралась компания подростков, один из мальчишек принес показать друзьям купленный в начале лета в интернет-магазине пневматический пистолет.
Через какое-то время ребята решили пострелять из пневматики, и вышли на балкон квартиры, откуда открыли беспорядочную стрельбу. В результате две пули попали в проезжавший по улице автобус и повредили одно из стекол.
Водитель и пассажиры не пострадали
Источник: vitebsk.cc
15:42 01/09/2020
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