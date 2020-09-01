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Неголодные игры: подростки обстреляли из пневматики автобус в Новополоцке

31 августа в результате обстрела в Новополоцке было повреждено одно из стекол автобуса, принадлежащего «Витебскоблавтотранс». Водитель и пассажиры, к счастью, не пострадали

31 августа в одной из квартир собралась компания подростков, один из мальчишек принес показать друзьям купленный в начале лета в интернет-магазине пневматический пистолет.

Через какое-то время ребята решили пострелять из пневматики, и вышли на балкон квартиры, откуда открыли беспорядочную стрельбу. В результате две пули попали в проезжавший по улице автобус и повредили одно из стекол.

Водитель и пассажиры не пострадали
Источник: vitebsk.cc
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