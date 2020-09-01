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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Стерилизованная "Комсомолка" - такую не запретят продавать в киосках. Но кто купит?

«Комсомольскую правду» в Беларуси стерилизовали.

На это обратил внимание @motolkohelp, публикуя фото


Слева на фото — выпуск от 26 августа, справа — сегодняшний номер газеты. 

В редакции обиделись, заявляя, что номер готовился еще при прежнем редакторе и внутри много написано о реальных собитиях, митингах и фальсификациях. Ну-ну...

Как сообщалось ранее, на днях у "КП в Беларуси" сменился главный редактор - прислали из России.
"Белорусский партизан"
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