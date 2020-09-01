Слева на фото — выпуск от 26 августа, справа — сегодняшний номер газеты.





В редакции обиделись, заявляя, что номер готовился еще при прежнем редакторе и внутри много написано о реальных собитиях, митингах и фальсификациях. Ну-ну...





Как сообщалось ранее, на днях у "КП в Беларуси" сменился главный редактор - прислали из России.